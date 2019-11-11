Президент Боливии покинул пост
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Президент Боливии Эво Моралес Айма объявил об отставке, его заявление транслировала радиостанция Pio Doce.
Соответствующее прошение он направил государственному парламенту.
Уточняется, что такое решение было принято им на фоне протестов в стране. Он сказал, что уходит ради предотвращения большего насилия в отношении его сторонников, команды и семьи, чьи дома сожгли.
Кроме того, Моралес обратился к лидерам боливийской оппозиции Камачо и Мессе с призывом остановить это насилие.
Также отмечается, что вслед за ним в отставку подал вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.