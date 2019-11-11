Президент Боливии покинул пост

Президент Боливии Эво Моралес Айма объявил об отставке, его заявление транслировала радиостанция Pio Doce.

Соответствующее прошение он направил государственному парламенту.

Уточняется, что такое решение было принято им на фоне протестов в стране. Он сказал, что уходит ради предотвращения большего насилия в отношении его сторонников, команды и семьи, чьи дома сожгли.

Кроме того, Моралес обратился к лидерам боливийской оппозиции Камачо и Мессе с призывом остановить это насилие.

Также отмечается, что вслед за ним в отставку подал вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.