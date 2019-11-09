Зеленский рассказал о силе и достоинстве украинского языка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык очень красивый, добрый и невероятный. Этот язык, по его мнению, хотели убить, но он выстоял. Об этом о написал в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что украинский язык добрый и не может быть причиной для раздора. Его цель — объединять людей ради будущего страны.

По словам Зеленского, много раз украинский язык пытались убивать и травить, но он смог выжить и стал еще сильнее.

Он рассказал, что все украинцы любят свой язык.

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