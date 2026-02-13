Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Под Киевом накрыли канал продажи кокаина звездам

На Украине арестовали херсонца и россиянина за поставку кокаина представителям шоу-бизнеса
СБУ

Под Киевом накрыли канал продажи кокаина украинским звездам. Об этом сообщило издание «Политика страны» со ссылкой на прокуратуру, СБУ и полицию.

Следствие предполагает, что группировка ежемесячно сбывала почти 3 килограмма кокаина, при этом за грамм брали $150-200 долларов. Ежемесячная прибыль, предполагают украинские правоохранители составляла около 17 миллионов гривен.

Заказы принимали через Telegram, а доставку запрещенных веществ маскировали под приезд таксиста. Наркотик при этом прятали во влажные салфетки.

Среди 16 арестованных человек — организатор, 40-летний херсонец, ранее судимый за наркоторговлю, и его ближайший помощник — 39-летний россиянин.

При обыске у организаторов были изъяты более 2 килограммов кокаина.

Накануне наркоторговец заминировал свое жилище как в фильме «Один дома».

Ранее телезвезду нашли на заправке под наркотиками, без зубов и без пальцев.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!