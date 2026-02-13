Под Киевом накрыли канал продажи кокаина звездам

На Украине арестовали херсонца и россиянина за поставку кокаина представителям шоу-бизнеса

Под Киевом накрыли канал продажи кокаина украинским звездам. Об этом сообщило издание «Политика страны» со ссылкой на прокуратуру, СБУ и полицию.

Следствие предполагает, что группировка ежемесячно сбывала почти 3 килограмма кокаина, при этом за грамм брали $150-200 долларов. Ежемесячная прибыль, предполагают украинские правоохранители составляла около 17 миллионов гривен.

Заказы принимали через Telegram, а доставку запрещенных веществ маскировали под приезд таксиста. Наркотик при этом прятали во влажные салфетки.

Среди 16 арестованных человек — организатор, 40-летний херсонец, ранее судимый за наркоторговлю, и его ближайший помощник — 39-летний россиянин.

При обыске у организаторов были изъяты более 2 килограммов кокаина.

Накануне наркоторговец заминировал свое жилище как в фильме «Один дома».

Ранее телезвезду нашли на заправке под наркотиками, без зубов и без пальцев.