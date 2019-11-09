Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
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Глава «Роснано» и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он назвал это передергиванием фактов.
«Фраза вырвана из контекста», — сказал Чубайс.
Как известно, до этого он заявил, что вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме «нескольких тысяч идиотов».
Кроме того, Чубайс отметил, что многие советские люди были ленивыми и не хотели работать.
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