Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей

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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на экспертной дискуссии... Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на экспертной дискуссии...
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на экспертной дискуссии...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава «Роснано» и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал это передергиванием фактов.

«Фраза вырвана из контекста», — сказал Чубайс.

Как известно, до этого он заявил, что вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме «нескольких тысяч идиотов».

Кроме того, Чубайс отметил, что многие советские люди были ленивыми и не хотели работать.

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