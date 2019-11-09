Бывший депутат Рады назвала русскоговорящих украинцев москалями

Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями. Об этом сообщают местные СМИ.

Она отметила, что такие люди употребляют украинский хлеб и живут на украинской земле.

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке?» — сказала Фарион.

Она также добавила, что огромная часть ее соотечественников выбирают русский язык, а не украинский из-за лени.