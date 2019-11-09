Бывший депутат Рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
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Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями. Об этом сообщают местные СМИ.
Она отметила, что такие люди употребляют украинский хлеб и живут на украинской земле.
«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке?» — сказала Фарион.
Она также добавила, что огромная часть ее соотечественников выбирают русский язык, а не украинский из-за лени.