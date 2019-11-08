Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российские представители оставляют за собой право поднятия вопроса о доступе на мероприятия и в штаб-квартиру ООН своих участников.

Кроме того, Белоусов добавил, что Россия снова поднимет вопрос о переносе, если руководство Генассамблеи не предпримет шагов к изменениям «в дискриминационной и неприемлемой политике США».

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