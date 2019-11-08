В первом комитете ГА ООН не поддержали идею РФ о переносе сессий из США

Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасностью, не одобрил предложение России по переносу его работы из США Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что проект был назван как «Повышение эффективности работы Первого комитета». Он был предложен в связи с невыдачей виз российским дипломатам.

Согласно документу, не позднее 1 февраля 2020 года Генассамблея просит генсека ООН представить доклад о выполнении американским правительством обязательств по соглашению между ООН и США по вопросу месторасположения центральных учреждений ООН 1947 года, среди которых обеспечение всем представителям государств ООН беспрепятственного доступа в штаб-квартиру ассамблеи.

Уточняется, что авторы проекта при отсутствии прогресса к 1 апреля 2020 года просят генсека опубликовать доклад, в которых также может быть проведена следующая сессия Первого комитета в 2020 году. Среди предложенных альтернатив — Женева и Вена.

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