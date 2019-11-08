МИД КНДР рассказал об отсутствии прогресса в отношениях с США

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су рассказал об отношениях страны с США после сорванных переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил от имени государства надежду на то, что американские власти откажутся от своих враждебных заявлений.

Представитель КНДР отметил, что власти страны видят желание Вашингтона продолжать санкционную политику, если КНДР не пойдет на денуклеаризацию, назвав это враждебными утверждениями американских политиков.

Су выразил намерение в том, что представители США, которые примут участие в переговорах, реализуют свои намерения.

«В отношениях между КНДР и США сейчас не наблюдается значительного улучшения и прогресса», — добавил он.

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