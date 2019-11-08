Песков высказался о близости взглядов Путина и Макрона на развитие России

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подход французского лидера Эммануэля Макрона о трех возможных сценариях развития России, близок президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает RT.

Он отметил выгодное отличие высказываний французского лидера от подобного рода русофобских апокалиптических сценариев, которые зачастую присутствуют в различных экспертных кругах. Подход Макрона он назвал более вдумчивым.

Песков также добавил, что Путину импонирует позиция французского коллеги, а также напомнил, что сценарий развития России определяется президентом, которого соответствующим правом наделил народ.

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что российский лидер сильно ценит свой контакт с президентом Франции.

До этого Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.