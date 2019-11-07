Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму. Указ опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.
Ранее м данной должности был уволен Александр Шмитько.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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