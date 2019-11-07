Бывшего чиновника Минкультуры РФ задержали в Австрии за отмывание денег

Экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики российского Минкультуры Борис Мазо был найден и задержан в Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По некоторым сведениям, Мазо удалось найти в Австрии. Его задержали не по запросу России.

Источник утверждает, что Австрия не сообщила российской стороне о задержании бывшего российского чиновника.

Мазо обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, однако, по данным следствия, он скрылся за границей. Его объявили в России в международный розыск. Также российская сторона заочно предъявила Мазо обвинение в мошенничестве. Бывшему чиновнику, ранее судимому по «делу реставраторов», грозит на родине до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-замминистра культуры не отправится в колонию по «делу реставраторов»

— Заочно арестован экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо