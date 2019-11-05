Посол рассказал о связи России и США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что связывает граждан двух стран, передает РИА «Новости».
По его мнению, культура и история, которые находятся вне политики, являются прочным фундаментом для взаимоотношений.
Об этом он заявил на праздновании Дня народного единства в Российском Культурном Центре в Вашингтоне.
Антонов пояснил, что, несмотря на политические сложности, тяга американцев к произведениям российской культуры и искусства не снижается.
«Уверен, что культура и история — это тот фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами», — добавил он.
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