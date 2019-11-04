Во Франции рассказали роли России в существовании великой Европы
Мэр французского города Монпелье Филипп Сорель заявил, что великой Европы не существует без России, сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал на церемонии вручения наград российским и иностранным гражданам в Кремле.
«Я думаю о том, что не существует великой Европы без России», — сказал Сорель.
Сорель также выразил желание восстановить правду о покорении космоса. Глава администрации города рассказал о совместном проекте с городом-побратимом Обнинском и Калужской областью по установке копии памятника Юрию Гагарину и открытии моста его имени в Монпелье.
Кроме того, Сорель заявил о своей приверженности правде, касающейся победы во Второй мировой войне.
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