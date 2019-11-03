Песков рассказал о готовности Путина к «нормандской встрече» при срочной необходимости

Президент России Владимир Путин готов к встрече в нормандском формате при срочной необходимости, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что Путин готов к любым встречам, он также заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате.

По его словам, Путин ждет, когда условия «приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата».

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