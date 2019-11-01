Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление украинских властей о том, что Россия должна выплатить репарации на восстановление Донбасса, напомнил Киеву, кто начал внутриукраинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе — внутренний, Россия не является его участником.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Россия делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании проблемы.

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