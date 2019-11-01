В РФ потребовали расследования нападения полиции Косова на сотрудников миссии ООН

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5... Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Mary Altaffer/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление спецпредставителя генсека ООН и главы миссии международной организации в Косово Захира Танина о нападении полиции Косова на сотрудников миссии. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя отметил, что Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования.

Он также добавил, что эти выводы совпадают с итогами проведенного Следственным комитетом России расследованием.

Российский представитель при ООН подчеркнул, что спецназовцы Косова «преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности» сотрудника миссии ООН в Косово гражданина России Михаила Краснощекова.

«Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении», — сказал Небензя.

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