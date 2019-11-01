В РФ потребовали расследования нападения полиции Косова на сотрудников миссии ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление спецпредставителя генсека ООН и главы миссии международной организации в Косово Захира Танина о нападении полиции Косова на сотрудников миссии. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя отметил, что Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования.

Он также добавил, что эти выводы совпадают с итогами проведенного Следственным комитетом России расследованием.

Российский представитель при ООН подчеркнул, что спецназовцы Косова «преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности» сотрудника миссии ООН в Косово гражданина России Михаила Краснощекова.

«Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении», — сказал Небензя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово