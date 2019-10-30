Путин: Зеленский не похож на украинского националиста
Президент России Владимир Путин рассказал о том, сможет ли лидер Украины Владимир Зеленский решить проблему с националистами, находящимися в районах вероятного разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, Зеленский не похож на украинского националиста.
«Но сможет ли он справиться с ними - мне сейчас трудно сказать», — сказал Путин.
Также российский лидер отметил, что вопрос разведения сил в Донбассе является «не таким уж сложным», но он «тянется годами».
Путин подчеркнул, что от этого многое зависит в урегулировании ситуации в этом регионе.