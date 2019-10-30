Путин рассказал о переговорах с Орбаном

Президент РФ Владимир Путин переговорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном, по результатам которых назвал отношения стран успешными, передает РИА «Новости»

В частности, Путин отметил прогресс торгово-экономических связей. Он отметил, что прирост взаимного товарооборота вырос почти на 30%.

Он добавил, что Венгрия является приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу из России.

«Мы рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу. И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному», — пояснил он.

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