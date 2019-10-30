Минск выявил нарушения в использовании бюджета Союзного государства

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Контрольные органы Белоруссии и России зафиксировали факты нарушений применения средств бюджета Союза двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя белорусского Комитета Госконтроля Василия Герасимова.

«Выделенные средства используются пока не в полном объеме. Имеются факты нарушений при использовании бюджетных средств», — заявил Герасимов.

По его словам, сторонам нужно обсудить существующие проблемы и выработать стратегию для повышения эффективности бюджетного процесса.

Он также подчеркнул, что Белоруссия и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений в бюджет Союзного государства, что позволяет реализовывать совместную деятельность по развитию интеграции и укрепления связи между странами.

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