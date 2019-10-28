Из Болгарии выслан российский дипломат

Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже, информирует ТАСС.

Согласно сообщению МИД республики, он уже покинул государство.

Посольство России в Болгарии пока не прокомментировало данную информацию.

По данным на сайте болгарской прокуратуры, в шпионаже подозревается первый секретарь посольства России в Софии. По одной из версий, с сентября 2018 года он собирал на территории Болгарии секретные сведения, составляющие гостайну. С этой целью он контактировал с болгарскими высокопоставленными чиновниками, имеющими доступ к такой информации. В обмен на информацию дипломат предлагал материальное вознаграждение.