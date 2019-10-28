В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что российские военные действительно видели в зоне деэскалации американские самолеты, а также беспилотники, которые могли там работать.
Песков добавил, что если данная информация подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Трампа в борьбу с международным терроризмом.
До этого Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади.