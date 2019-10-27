Эво Моралес допустил второй тур в случае фальсификации выборов президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что готов устроить второй тур выборов лидера страны, если будут появятся доказательства того, что результаты первого тура были фальсифицированы.

По его словам, будет проведена проверка результатов голосования.

Отмечается, что Моралес предложил поучастовать в ней Колумбии, Аргентине, Бразилии и США, которые ранее не признали выборы.

Известно, что после обработки 100% бюллетеней ЦИК Боливии, на выборах победил действующий президент Эво Моралес. Он набрал 47,08% голосов.

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