В конгрессе США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8

Член Демократической партии Кэти Хилл внес в конгресс США законопроект, предусматривающий запрет выделения средств на содействие участия России в «Большой семерке» (G7) или же поддержку воссоздания G8 «при условии включения России». Об этом сообщает RT.

По мнению конгрессмена, на подобные меры не могут быть выделены средства федерального бюджета.

В документе также сказано, что ни одно официальное лицо из американского правительства не должно пользоваться своим положением для «содействия возвращению России в воссозданную G7.

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