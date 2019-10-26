КНДР хочет мирного разрешения ситуации на Корейском полуострове

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Первый заместитель председателя Госсовета КНДР и председатель президиума Верховного народного собрания республики (ВСН) Цой Рен Хэ заявил, что Пхеньян выступает за мирный путь устранения напряженности на Корейском полуострове.

Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, сегодняшняя международная ситуация напоминает холодную войну.

«Мы хотим, чтобы напряженность на Корейском полуострове была разрешена мирным путем и запах пороха развеялся», — сказал Рен Хэ.

В то же время он отметил, что напряженность между КНДР и Южной Кореей нарастает.