Адвокат Бутиной раскрыл детали ее освобождения из тюрьмы

Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной поделился подробностями освобождения ее из тюрьмы. Об этом сообщает RT.

По его словам, он ожидает звонка от подзащитной. Также он добавил, что их сторона знала уже несколько недель назад, что Бутину встретят сегодня, 25 октября, в федеральной тюрьме агенты, которые сопроводят ее на рейс и посадят в самолет.

Дрисколл отметил, что должен будет созвониться с Бутиной до ее посадки на рейс.

Также он уточнил, что не знает, на каком рейсе полетит россиянка.

«Я знаю, что люди пытались угадать, какой рейс это будет. Возможно, это вечерний рейс из Майами, потому что в шесть часов из Майами в Москву летит рейс «Аэрофлота», но я не могу подтвердить эту информацию».

Адвокат заявил, что как только получит информацию, то сообщит ее отцу и об этом узнают остальные.

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