Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он добавил, что считает вопрос закрытым.

По его словам, осталось лишь Украине признать Крым российским.

«Чем раньше они поймут, что Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму», — произнес Аксенов.

Он также напомнил, что выбор крымчан в 2014 году был окончательным и назвал политику Украины по данному вопросу не самостоятельной. По его мнению, в данном вопросе нет места дискуссиям.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.