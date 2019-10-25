Путин не планирует встречаться с Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую депортируют из США, передает РИА «Новости».

«Нет, не планирует», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, в США Мария Бутина выйдет на свободу 25 октября, после чего будет депортирована в Россию.

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