Путин не планирует встречаться с Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую депортируют из США, передает РИА «Новости».
«Нет, не планирует», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Как сообщалось, в США Мария Бутина выйдет на свободу 25 октября, после чего будет депортирована в Россию.
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