Глава ДНР обвинил Зеленского в невыполнении «Минска-2»
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении Минских договоренностей по прекращению огня в Донбассе, сообщает РИА «Новости».
По заявлению Пушилина, за более чем полгода у власти Зеленский не выполнил ни одного пункта договоренностей, включая основные соглашения по разведению и прекращению огня.
Глава ДНР также сравнил поведение Зеленского с экс-президентом страны Петром Порошенко.
«Мы видим Порошенко в худших проявлениях», — прокомментировал Пушилин.
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