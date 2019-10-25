Глава ДНР обвинил Зеленского в невыполнении «Минска-2»

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении Минских договоренностей по прекращению огня в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

По заявлению Пушилина, за более чем полгода у власти Зеленский не выполнил ни одного пункта договоренностей, включая основные соглашения по разведению и прекращению огня.

Глава ДНР также сравнил поведение Зеленского с экс-президентом страны Петром Порошенко.

«Мы видим Порошенко в худших проявлениях», — прокомментировал Пушилин.

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