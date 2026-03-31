Решение Украины по нефтепроводу «Дружба» вызвало разногласия в ЕС

Решение Украины не допускать миссию Евросоюза к инспектированию нефтепровода «Дружба», по которому энергоресурсы из России поступают в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование внутри политического объединения. Об этом пишет портал Euractiv.

Как пишет Euractiv, специальная группа, координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится на Украине, ожидая доступа к трубопроводу. Однако разрешения на инспекцию Киев не предоставляет.

По данным портала, в Брюсселе оценивают решение Киева словами «неразумно», «загадка», «непонятно». Один из неназванных дипломатов заявил, что Евросоюз «не имеет четкого представления о том, во что играет Украина». Другой собеседник сказал, что от разблокирование «Дружбы» выиграет все стороны.

»ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказывать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика – проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит», – отметил собеседник Euractiv.

В то же время другие дипломаты заняли противоположную позицию, говорится в тексте. Позиция Украины «с человеческой точки зрения понятна», сказал один из чиновников. Другой напомнил, что Евросоюз отказывается от российских ресурсов, и альтернативы им есть.

