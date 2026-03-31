В Евросоюзе допустили участие в военном конфликте против Ирана

Euractiv: Европа может быть втянута в конфликт на Ближнем Востоке из-за хуситов

Европейские лидеры опасаются, что решение йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) воевать на стороне Ирана может втянуть Евросоюз в региональный конфликт. Об этом сообщает брюссельский портал Euractiv со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что ЕС с февраля 2024 года проводит в Красном море военно-морскую операцию Aspides в ответ на обстрелы йеменскими хуситами торговых судов государств, поддерживающих Израиль. В ее составе в разное время действовали от 3 до 6 фрегатов, эсминцев и минных тральщиков государств-членов Евросоюза.

По словам двух европейских дипломатов, присоединение хуситов к противостоянию против США и Израиля может осложнить и без того нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. В Брюсселе не исключают возобновления атак на торговые суда в Красном море и Аденском заливе, из-за чего торговым судам придется дольше ждать помощи.

28 марта официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа предупреждал, что члены движения вступят в прямое боестолкновение, если к операции США и Израиля против Ирана присоединятся сторонние военные альянса, или удары по иранской территории будут наноситься из акватории Красного моря.

В тот же день хуситы впервые нанесли ракетный удар по военным объектам на территории Израиля в поддержку Ирана.

