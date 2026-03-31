В Генштабе ответили, могут ли срочников отправить на СВО

Генштаб: срочников не отправят на СВО
Солдаты срочной службы, которые отправятся в войска с 1 апреля, не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, новобранцы также не будут участвовать в СВО.

Он отметил, что срок военной службы по призыву остается прежним и составляет один год. Бурдинский добавил, что после завершения службы всех срочников направят к месту проживания.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский тоже сообщал, что призывников не будут направлять на специальную военную операцию. Он также сообщил, что призывников не будут направлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

О том, что призывники не попадут в зону проведения СВО, говорил и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат напомнил, что согласно новому закону призыв на срочную военную службу теперь проходит в течение всего календарного года. Он добавил, что ближе к апрелю представители Генштаба Вооруженных сил РФ «выступят и еще раз подробно все расскажут».

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за служебный подлог в военкоматах до 1 млн рублей.

 
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

