Японский министр и куратор экономических отношений с РФ подал в отставку из-за скандала
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией, в пятницу, 25 октября, подал в отставку из-за скандала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление министра.
Как стало известно, он уходит со своей должности в связи с инцидентом с подкупом избирателей.
В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ уведомил, что принял отставку Сугавары.
Он также сообщил о назначении на пост главы министерства ветерана правящей Либерально- демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзиямы.