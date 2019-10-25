Японский министр и куратор экономических отношений с РФ подал в отставку из-за скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией, в пятницу, 25 октября, подал в отставку из-за скандала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление министра.

Как стало известно, он уходит со своей должности в связи с инцидентом с подкупом избирателей.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ уведомил, что принял отставку Сугавары.

Он также сообщил о назначении на пост главы министерства ветерана правящей Либерально- демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзиямы.