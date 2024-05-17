Путин назвал провальной попытку навязать ультиматум России

Президент России Владимир Путин считает, что цель июньского саммита в Швейцарии по Украине — предъявить РФ некий ультиматум. Российского лидера цитирует ТАСС.

Путин подчеркнул, что достичь своей цели организаторам конференции не удастся. Он добавил, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг саммита, однако не собирается посещать его или подробно обсуждать то, что на нем будет происходить.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Российская сторона в ней участвовать не будет. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. Президенты Бразилии и ЮАР уже отказались присутствовать на форуме.

Bloomberg писал, что участники саммита планируют обсудить, как Россия может поучаствовать в мирных переговорах по Украине в будущем. По данным агентства, дипломаты стран, которые примут участие в саммите, сосредоточены на ограниченном наборе целей в рамках подготовки к мероприятию с тем, чтобы обеспечить участие в нем Китая и стран глобального Юга.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с Си Цзиньпином приглашение КНР на конференцию в Швейцарии.