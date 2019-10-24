В Совфеде ответили на желание Киева начать переговоры о статусе Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что переговоры с Украиной по Крыму возможны только при желании киевских властей признать российский статус полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в МИД Украины заявили о готовности к переговорам по Крыму в любом формате, главное, чтобы их целью стало восстановление суверенитета Украины над Крымом.

По словам Цекова, такие заявления — «не более чем штампы».

«Подобными формулировками они обманывают себя, так как в глубине души понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины», — сказал он.

Цеков посоветовал им проводить переговоры на предмет того, что надо делать Украине чтобы признать Крым российским, и снять преграды для выстраивания нормальной работы с РФ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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