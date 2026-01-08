Размер шрифта
Президент Германии заявил, что действия США разрушают мировой порядок

Президент Германии Штайнмайер: действия США разрушают миропорядок
Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер резко раскритиковал внешнюю политику США при президенте Дональде Трампе, заявив, что мир не должен допустить превращения в «логово грабителей». Об этом сообщает агентство Reuters.

В своем выступлении на симпозиуме Штайнмайер отметил, что глобальная демократия подвергается беспрецедентным атакам. Он назвал присоединение Крыма и СВО России на Украине первым историческим разрывом, а политику США — вторым.

«Речь идет о том, чтобы не допустить превращения мира в логово грабителей, где самые беспринципные забирают все, что им вздумается, где регионы или целые страны рассматриваются как собственность нескольких великих держав», — сказал президент Германии.

8 января спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что военная операция США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро, является открытым нарушением международного права.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, в том числе столице республики, и захватила Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Ранее в Швейцарии выступили за признание Трампа персоной нон грата. 

