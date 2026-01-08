Российский актер номинирован на престижную американскую кинопремию

Сериал «Белый лотос» с актером Колокольниковым номинировали на премию Actor Awards

Российский актер Юрий Колокольников номинирован на престижную американскую кинопремию Actor Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Он попал в номинанты в составе актерского коллектива сериала «Белый лотос» в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале».

В номинации «Лучшая мужская роль в фильме» на победу претендуют Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Джесси Племонс («Бугония»).

В категории «Лучшая женская роль в фильме» будут бороться Джесси Бакли («Хэмнет»), Роуз Бирн («Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»), Кейт Хадсон («Песня голубого»), Чейз Инфинити («Одна битва за другой») и Эмма Стоун («Бугония»).

Actor Awards — премия, которой награждают только актеров кино и телевидения. Победителей выбирают более 160 тыс. членов Актерской гильдии.

В декабре Юрий Колокольников записал с 14-летней дочерью от Ксении Раппопорт трендовое видео.

Ранее Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России.