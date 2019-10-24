Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты

Российский президент Владимир Путин в шутку пообещал отдать часть своей зарплаты коллеге из Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, который посетил форум в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин решил отдать ему часть своей прибыли, так как ас-Сиси помог в проведении международного мероприятия.

Глава России также подчеркнул, что без ас-Сиси форум мог не состояться или бы он прошел не в том виде, который получился в итоге.

Путин заметил, что на протяжении всего форума президент Египта был с ним рядом и помогал ему. Он поблагодарил его за это.

«Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что [это] часть моих обязанностей», — пошутил Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путина и президента Египта заметили смеющимися над репликами канцлера Австрии

— Президент Египта вслед за Эрдоганом оделся как Путин

— Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта