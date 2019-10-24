Украина захотела начать переговоры о возвращении Крыма

Украинская сторона готова к проведению переговоров о возвращении Крымского полуострова в состав страны. Об этом заявила спикер украинского МИД Катерина Зеленко, передает «Интерфакс».

По мнению Зеленко, российская сторона в 2014 году совершила международное преступление против Украины.

Она отметила, что страна в настоящее время готова к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине вернуть Крым.

«Главной целью [переговоров] станет восстановление суверенитета Украины над... республикой Крым и Севастополем», — подчеркнула Зеленко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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