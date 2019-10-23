В Госдуме скептически отнеслись к отмене санкции США против Турции

Снятие санкционных мер американским президентом Дональдом Трампом против Турции не говорит о потеплении в их отношениях. С такой точкой зрения выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT.

По его мнению, американская сторона решилась на отмену санкций, чтобы сохранить хорошие отношения с союзниками по НАТО. Он напомнил, что недавно Соединенные Штаты придерживались другого плана по Турции из-за действий страны в Сирии.

«Речь идет о попытке выровнять эту ситуацию», — пояснил Новиков.

9 октября Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира».

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