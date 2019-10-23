Заявление Шойгу сделало США «геополитическим неудачником»

Соглашение российского и турецкого лидеров о совместном патрулировании севера Сирии превратило США в геополитического неудачника, передает CNN.

Заключив договоренность о совместном патрулировании участка на севере Сирии, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган вытеснили из процесса США, считают американские журналисты.

В тексте также есть слова о том, что быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, стал якобы подарком для Путина.

Также подчеркивается, что положение «геополитического неудачника» США усилил своим заявлением глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он сказал о том, что у США осталось 1,5 часа для выполнения всех обязательств по военной операции в Сирии.