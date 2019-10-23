Песков: США предали курдов в Сирии, оставив их воевать с турками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США фактически предали курдов в Сирии после того, как оставили их одних сражаться с турками на границе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель Кремля отреагировал на заявление спецпредставителя Соединенных Штатов по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды уйдут с обозначенных в договоренностях между Анкарой и Вашингтоном территории.
«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их», — сказал Песков.
Пресс-секретарь считает, что если вооруженные курду не покинут обозначенные территории, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции».
«И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», — подчеркнул Песков.
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