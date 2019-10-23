Зеленский: Украина выполнила свою часть для начала работы «нормандской четверки»

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Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявили, что страна рассчитывает на проведение встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, в Киеве уверены, что украинская сторона выполнили все свои обязанности для проведения саммита.

«Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — отметил Зеленский в разговоре с президентом ФРГ Франком Штайнмайером.

Кроме того, политики назвали «нормандский формат» главным звеном для урегулирования ситуации в Донбассе.

Украинский президент подчеркнул, что достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является приоритетом для него и его команды.

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