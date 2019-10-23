И. о. посла США на Украине выступил перед конгрессом

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор выступил перед конгрессом и дал показания в связи со скандалом, вызванным телефонным разговором американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Washington Post.

В своей речи он подтвердил, что Трамп в качестве обязательного условия для разговора назвал проведение украинской стороной расследования деятельности компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По его словам, в противном случае Трамп грозился приостановить выделение финансовой помощи Киеву.