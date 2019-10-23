МИД Норвегии высказался об угрозах со стороны России

МИД Норвегии заявил, что Москва не является угрозой для стабильности в стране, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве добавили, что настаивают на необходимости поддерживать с Россией политический диалог.

Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен добавил, что между странами есть разногласия в сфере обеспечения безопасности, но они не являются непреодолимыми.

«Рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем», — подтвердил он.