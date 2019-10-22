Джонсон приостановил рассмотрение парламентом сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, передает РИА «Новости».

Парламентарии отказались рассмотреть документ в течение трех дней. Джонсон ранее заявил, что если парламент не поддержит план, то он снимет его и внесет предложение о всеобщих выборах.

Он заявил, что разочарован тем, что палата общин проголосовала за отсрочку Brexit. По его словам, график бы позволил Британии покинуть ЕС 31 декабря с соглашением.

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