Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА «Новости».
Джонсон заявил, что если парламентарии не поддержат правительственный план, то он снимет его и внесет предложение о всеобщих выборах.
Он также подчеркнул, что не позволит растягивать проведение Brexit на месяцы.
«С большим сожалением придется снять законопроект с рассмотрения, и нам придется проводить всеобщие выборы», — сказал Джонсон.
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