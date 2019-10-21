Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Лидер Франции Эммануэль Макарон во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что разговор прошел накануне встречи Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«Президент республики подчеркнул важность продления действующего в настоящее время режима прекращения огня и поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств», — говорится в заявлении администрации Макрона.

Кроме того, в ходе беседы лидеры обсудили подготовку саммита в «нормандском формате».

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудят Сирию во время встречи.