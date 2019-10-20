ЕС готовы дать Лондону отсрочку Brexit до февраля, узнали СМИ

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В Евросоюзе готовы дать отсрочку Великобритании для проведения Brexit, о которой ранее просил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает газета Sunday Times.

Уточняется, что Джонсону также готовы разрешить провести выход страны из ЕС раньше, если политик сможет договориться с парламентом. Таким образом, Великобритания будет иметь возможность покинуть ЕС 1 или 15 числа каждого месяца вплоть до февраля.

Дипломаты Европы не исключают и того, что премьеру не удастся согласовать Brexit с парламентариями. В таком случает отсрочка может быть продлена и до июня 2020 года.

Отмечается, что решение по разрешению на перенос даты выхода Великобритании из ЕС будет принято в ближайшее время, однако для этого может потребоваться новый саммит. Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что нестабильность Brexit негативно сказывается на социально-экономической ситуации в Европе.

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