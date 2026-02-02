Врач назвал опасности борьбы с бессонницей с помощью алкоголя

Алкоголь ускоряет засыпание, но подавляет быструю фазу сна, нарушает восстановление мозга и усиливает дневную усталость — поэтому даже небольшие дозы спиртного не подходят для борьбы с бессонницей. Об этом предупредил рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес в интервью изданию 20minutos.

По словам врача, спиртное действительно может помочь быстрее уснуть, однако оно искажает нормальную архитектуру сна. В первую очередь алкоголь подавляет фазу быстрого сна (REM), которая отвечает за восстановление когнитивных функций и эмоциональную регуляцию.

Сон состоит из чередующихся фаз медленного (NREM) и быстрого (REM) сна. Эти фазы формируют циклы продолжительностью около 90 минут, и за ночь человек проходит от четырех до шести таких циклов. Именно в фазе REM мозг обрабатывает информацию, закрепляет память и «перезагружается» после дневной нагрузки.

Нарушение быстрого сна, поясняет Фелисес, связано с ухудшением памяти и концентрации, повышенной тревожностью и риском депрессивных состояний, а также с ощущением усталости и раздражительности на следующий день. Организм просто не успевает пройти полноценное восстановление.

Дополнительная проблема, по словам специалиста, заключается в том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому использование спиртного как «снотворного» не только ухудшает качество сна, но и негативно сказывается на общем физическом состоянии.

