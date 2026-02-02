Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Врач назвал опасности борьбы с бессонницей с помощью алкоголя

20minutos: борьба с бессонницей с помощью алкоголя разрушает архитектуру сна
Виталий Тимкив/РИА Новости

Алкоголь ускоряет засыпание, но подавляет быструю фазу сна, нарушает восстановление мозга и усиливает дневную усталость — поэтому даже небольшие дозы спиртного не подходят для борьбы с бессонницей. Об этом предупредил рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес в интервью изданию 20minutos.

По словам врача, спиртное действительно может помочь быстрее уснуть, однако оно искажает нормальную архитектуру сна. В первую очередь алкоголь подавляет фазу быстрого сна (REM), которая отвечает за восстановление когнитивных функций и эмоциональную регуляцию.

Сон состоит из чередующихся фаз медленного (NREM) и быстрого (REM) сна. Эти фазы формируют циклы продолжительностью около 90 минут, и за ночь человек проходит от четырех до шести таких циклов. Именно в фазе REM мозг обрабатывает информацию, закрепляет память и «перезагружается» после дневной нагрузки.

Нарушение быстрого сна, поясняет Фелисес, связано с ухудшением памяти и концентрации, повышенной тревожностью и риском депрессивных состояний, а также с ощущением усталости и раздражительности на следующий день. Организм просто не успевает пройти полноценное восстановление.

Дополнительная проблема, по словам специалиста, заключается в том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому использование спиртного как «снотворного» не только ухудшает качество сна, но и негативно сказывается на общем физическом состоянии.

Ранее стало известно, почему спорт помогает от депрессии и тревожности.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!