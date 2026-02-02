Размер шрифта
Новые знакомые изрезали 94-летнего пенсионера ножом из-за 40 тысяч рублей

В Челябинске грабители расправились с пенсионером, отказавшимся дать в долг
СУ СК РФ по Челябинской области

В Челябинске из-за денег расправились с 94-летним мужчиной. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Металлург-ветеран из Челябинска Владимир Дроняев жил в квартире на улице 60-летия Октября, днем в воскресенье, 1 февраля, туда пришли двое мужчин 27 и 28 лет. В последнее время они часто бывали у одинокого пенсионера, который приглашал их в гости, чтобы выпить.

На этот раз новые знакомые попросили у него денег взаймы, но получили отказ, что сделало их агрессивными.

Один нанес жертве не менее пяти ударов по голове неким предметом, а второй — не менее семи раз ударил ножом в область головы и туловища. Затем, по данным kp.ru, налетчики скрылись, забрав с собой 40 тыс. рублей.

Позже тело мужчины без признаков жизни нашла соседка.

Возбуждено уголовное дело по. п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. К настоящему времени подозреваемые уже задержали. Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигурантов. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге взрослый внук избил свою бабушку из-за 8000 рублей.
 
